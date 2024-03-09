الآلاف يتظاهرون في لندن لوقف الحرب على غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في لندن، اليوم (السبت)؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد خمسة أشهر على بدء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وانطلق المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة، من منطقة هايد بارك كورنر، في وسط العاصمة البريطانية في اتجاه مقر السفارة الأميركية حيث وضعت منصة لإلقاء خطابات.
وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة"، و"أوقفوا الإبادة"، وردّد البعض شعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف إطلاق النار الآن، وندّدوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وأعلنت الشرطة التي اتهمها بعض السياسيين من الجناح اليميني في الحزب المحافظ الحاكم بالتساهل مع المتظاهرين، أنها ستؤدي عملها من دون خوف أو تحيّز، وستبقى مستقلة ومحايدة مدافعةً عن الحق الديموقراطي بالتظاهر.
وقالت قائدة الشرطة في لندن كارين فيندلاي في بيان: "من الواضح أننا نعمل في سياق نفهم فيه أن مجتمعاتنا اليهودية والمسلمة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين وإزاء شعورها بالأمان في لندن".