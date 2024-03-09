الآلاف يتظاهرون في لندن لوقف الحرب على غزة

وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة"، و"أوقفوا الإبادة"، وردّد البعض شعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف إطلاق النار الآن، وندّدوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.