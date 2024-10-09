هل كبح الرئيس الأمريكي جماح إسرائيل؟.. شبكة أمريكية تكشف تفاصيل مكالمة "بايدن" و"نتنياهو"

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على المكالمة، إنه في حين لم يقدم نتنياهو رؤية نهائية كاملة للهجوم المضاد، إلا أن أعضاء إدارة "بايدن" ما زالوا راضين نسبياً عن مستوى التفاصيل التي تمت مشاركتها، وشعروا أن الحكومة الإسرائيلية كانت متقبلة لحججهم بشأن التمسك بالأهداف العسكرية التقليدية بدلاً من مواقع الإنتاج النووي أو النفطي.