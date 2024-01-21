الأمين العام للأمم المتحدة: الدمار الشامل في غزة لم يسبق له مثيل

جاء ذلك في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا؛ موضحًا أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون القصف المستمر، والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها، والقيود الهائلة على الطرق المتضررة، وانقطاع الاتصالات، ومنع الوصول؛ مشيرًا إلى فقدان 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة، ومؤكدًا أن "المرض والجوع" يتفاقمان؛ حيث يموت الناس بفعل نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانقطاع الكهرباء وشح الدواء في المستشفيات.