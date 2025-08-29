22 شهيدًا في غزة بينهم نساء وأطفال.. وقصف يستهدف مزارعين شرق دير البلح

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا في قطاع غزة، حيث استشهد 22 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.