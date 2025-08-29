22 شهيدًا في غزة بينهم نساء وأطفال.. وقصف يستهدف مزارعين شرق دير البلح

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا في قطاع غزة، حيث استشهد 22 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن ثلاثة مزارعين استُشهدوا وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، إثر استهداف مباشر من طائرات الاحتلال لمجموعة من المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير منازل الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، عبر تفجير روبوتات مفخخة داخل مربعات سكنية بالكامل، بالتزامن مع عمليات توغل بري وقصف مدفعي عنيف شرق دير البلح.