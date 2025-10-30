الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية، وإحراز تقدم في عددٍ من الملفات مثل: واردات فول الصويا، والمعادن النادرة، والفنتانيل.