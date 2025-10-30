الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، أنه توصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بخفض الرسوم الجمركية، وإحراز تقدم في عددٍ من الملفات مثل: واردات فول الصويا، والمعادن النادرة، والفنتانيل.
وجاء إعلان ترمب عقب لقائه المباشر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية, على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في أول محادثات تجمعهما منذ 2019.
وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بعد مغادرته مدينة بوسان، أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من المقرر خفضها من 57% إلى 47%، وأن هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيذ فورًا.