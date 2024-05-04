جرائم تحت وقع القصف.. شهداء يرتقون في اليوم الـ 211 من عدوان إسرائيل على غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 34,622 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.