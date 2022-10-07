بعد 24 ساعة من قتلها 3 صغار.. "ألغام الحوثي" تصيب براءة طفلتين

وكان المرصد اليمني للألغام، وثق مقتل وإصابة 273 ضحية، بينهم 81 قتيلا بحوادث متفرقة بألغام ميليشيا الحوثي ومقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن خلال فترة الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ الـ2 أبريل الفائت وحتى الأول من أكتوبر 2022.