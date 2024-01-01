"القسام" تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في استهدافات بمناطق متفرقة في غزة

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفًا و978 قتيلاً و57 ألفًا و697 مصابًا، ودمارًا هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.