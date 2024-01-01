"القسام" تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في استهدافات بمناطق متفرقة في غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الذراع المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، استهدافها آليات وجنود إسرائيليين أوقعتهم بين "قتيل وجريح" بحي التفاح (شمال) ومخيم البريج (وسط) وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أوضحت "القسام" في بيانات متفرقة على تلغرام، استهداف مقاتليها "5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة، وتفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق الحي، أوقعتهم بين قتيل وجريح".
وهاجمت عناصر "القسام" تجمعًا لآليات إسرائيلية شرق حي التفاح "بقذائف التاندوم والعبوات المضادة للأفراد ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ منهم".
وبمخيم البريج وسط القطاع، تمكنت عناصر "القسام" من "قنص جندي شرق المخيم"، وفقًا لوكالة الأناضول.
وفي خان يونس، تمكن مسلحو "القسام" من "استهداف 3 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال المدينة".
وأعلنت الكتائب "تفجير عين نفق مفخخة في قوة (إسرائيلية) راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح"، مضيفة أنه تم "إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، عقب تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا بعبوات ناسفة".
وفي المقابل، يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن تلك العمليات العسكرية حتى الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفًا و978 قتيلاً و57 ألفًا و697 مصابًا، ودمارًا هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.