منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر

أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الذي استهدف مستشفى الأمومة السعودي في مدينة الفاشر شمال دارفور، في إطار سلسلة من الاعتداءات على المرفق الطبي واختطاف عدد من العاملين الصحيين.
وأعرب المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، عن صدمته البالغة إزاء مقتل 460 مريضًا ومرافقًا داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المنظمة وثّقت منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 ما مجموعه 185 هجومًا على مرافق صحية، أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 آخرين.
وأضاف أن 49 من تلك الهجمات وقعت خلال العام الجاري وحده، وأدّت إلى مقتل 966 شخصًا.
ودعا أدهانوم إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على الرعاية الصحية، مشددًا على أن المرضى والعاملين الصحيين والمنشآت الطبية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.