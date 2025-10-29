منظمة الصحة العالمية تدين الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر

وأعرب المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، عن صدمته البالغة إزاء مقتل 460 مريضًا ومرافقًا داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المنظمة وثّقت منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 ما مجموعه 185 هجومًا على مرافق صحية، أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 آخرين.