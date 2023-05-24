وزير الدفاع الباكستاني يُهدِّد بحظر حزب عمران خان

وتابع: "إن احتجاجات أنصار عمران خان، الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، كان مخططًا لها مسبقًا؛ ومن هذا المنطلق تدرس الحكومة حظر حركة الإنصاف، ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي قرار".