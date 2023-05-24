وزير الدفاع الباكستاني يُهدِّد بحظر حزب عمران خان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف اليوم الأربعاء أن الحكومة تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال "آصف" للصحفيين: "إن حظر حركة الإنصاف قيد البحث، وفي حال المضي قُدمًا في هذه الخطوة سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إن حزب الإنصاف هاجم أساس الدولة، وهذا لم يحدث أبدًا من قبل، ولا يمكن التهاون مع ذلك".
وتابع: "إن احتجاجات أنصار عمران خان، الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، كان مخططًا لها مسبقًا؛ ومن هذا المنطلق تدرس الحكومة حظر حركة الإنصاف، ولكن لم يتم بعد اتخاذ أي قرار".
من جهته، ذكر محامي حزب "حركة الإنصاف" علي ظفر أن أي خطوة من هذا القبيل سيُطعن عليها في المحكمة.
وأضاف بأنه لا يمكن تحميل حزب مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد.