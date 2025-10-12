ترامب: حرب غزة انتهت و"السلام قريب".. خطة لإطلاق رهائن وتبادل معتقلين بين حماس وإسرائيل

وأوضح أن اتفاقاً تم التوصل إليه يقضي بأن تطلق حماس سراح 48 رهينة، بينهم 20 على قيد الحياة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، في مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلاً محكومين بالمؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة.