ترامب: حرب غزة انتهت و"السلام قريب".. خطة لإطلاق رهائن وتبادل معتقلين بين حماس وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أن الحرب في غزة "انتهت"، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيصمد"، وسط تحركات دبلوماسية قادته إلى إسرائيل ومصر في جولة وصفها بأنها "مميزة جداً".
وانطلقت الطائرة الرئاسية من قاعدة آندروز قرب واشنطن في أجواء ماطرة، متوجهة إلى المنطقة، حيث يرافق ترامب كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وقال ترامب إن غزة "تبدو مثل موقع هدم"، مشيراً إلى أن هناك "الكثير من الضمانات الشفهية" لإنهاء الحرب، مضيفاً أنه سيتم تشكيل "مجلس سلام" بشكل سريع للمنطقة.
وأوضح أن اتفاقاً تم التوصل إليه يقضي بأن تطلق حماس سراح 48 رهينة، بينهم 20 على قيد الحياة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، في مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلاً محكومين بالمؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة.
وفيما يخص ملف الرهائن، أكد ترامب أن الإفراج عنهم قد يتم "في وقت أبكر قليلاً".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" ضد حماس، لكنه حذّر قائلاً: "المعركة لم تنته بعد.. ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة".