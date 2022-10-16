بريطانيا: السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع سجناء "إيفين"

ويأتي الحريق، الذي ألقت طهران باللوم فيه على "أعمال شغب واشتباكات"، وتمت السيطرة عليه لاحقًا، وفقًا للسلطات، في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.