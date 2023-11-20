قصف إسرائيلي يستهدف المستشفى الإندونيسي بغزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف المدفعية محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضاً.