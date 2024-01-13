"غريفيثس" يستنكر تصريحات الاحتلال الإسرائيلي حول تشجيع النقل الجماعي لمدنيي غزة

وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي.