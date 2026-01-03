بعد اعتقال مادورو.. تلميحات أميركية لـ"الخطوة التالية"

وبعد الإعلان عن القبض على مادورو، قال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "هناك الكثير من التخطيط الجيد" في أعقاب الضربات الأميركية على فنزويلا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.