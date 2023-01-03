مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد مركز معلومات وداي حلوة، بأن المئات من المستوطنين اقتحموا الأقصى من أبواب عدة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى الأقصى لتأمين الاقتحام.
من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، ومخططات الاحتلال الهادفة لتكريس التهويد والاستيطان، داعيةً المجتمع الدولي إلى لجم سياسات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مدينة جنين- شمالي الضفة الغربية، وسط إطلاق نارٍ كثيف.