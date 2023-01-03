مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وأفاد مركز معلومات وداي حلوة، بأن المئات من المستوطنين اقتحموا الأقصى من أبواب عدة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى الأقصى لتأمين الاقتحام.