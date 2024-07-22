"تحول من رمز للحزب إلى عبء".. ما الذي أدى لسقوط "بايدن"؟

بعد سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية، من قبل فريق حملته ومساعدي البيت الأبيض، التي ضخمت المخاوف من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا لن يكون قادرًا على الفوز في انتخابات نوفمبر، أو إدارة البلاد لأربع سنوات أخرى، جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء حملة إعادة انتخابه أمس، حيث دفع أدائه المتردد في المناظرة الرئاسية في 27 يونيو ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب حتى بعض أقرب حلفائه إلى التشكيك في قدرته على تحمل حملة كاملة، وأضاف وقودًا إلى حركة الحزب الديمقراطي المتنامية، التي تشكك في حكمة فترته الرئاسية الثانية.