"تحول من رمز للحزب إلى عبء".. ما الذي أدى لسقوط "بايدن"؟

بعد سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية، من قبل فريق حملته ومساعدي البيت الأبيض، التي ضخمت المخاوف من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا لن يكون قادرًا على الفوز في انتخابات نوفمبر، أو إدارة البلاد لأربع سنوات أخرى، جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء حملة إعادة انتخابه أمس، حيث دفع أدائه المتردد في المناظرة الرئاسية في 27 يونيو ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب حتى بعض أقرب حلفائه إلى التشكيك في قدرته على تحمل حملة كاملة، وأضاف وقودًا إلى حركة الحزب الديمقراطي المتنامية، التي تشكك في حكمة فترته الرئاسية الثانية.
وفي غضون أيام، تحول "بايدن" من رمز للحزب إلى عبء، وأصبح أول رئيس جالس يتنحى عن إعادة انتخاب محتملة منذ ليندون بي جونسون في عام 1968، وكانت هذه بعض اللحظات الرئيسية التي أدت إلى سقوط "بايدن"، وفقاً لـ"رويترز".
"بايدن" نفسه هو الذي أطلق المناظرة، بعد أن أخبر مقدم البرنامج الإذاعي هوارد ستيرن في أبريل أنه سيناظر "ترامب"، على الرغم من مخاوف بعض حلفائه الديمقراطيين من أن المناظرة قد لا تفعل الكثير لتحسين فرصه أو حتى قد تلقي ضوءًا غير مواتٍ عليه، واعتقد بعض مساعدي "بايدن" أنهم حققوا انقلابًا بالموافقة على مناظرة في يونيو، وعملوا مع شبكة "سي إن إن" لصياغة القواعد بما اعتقدوا أنه في صالحهم، ووافقوا في 15 مايو على مناظرتين، بما في ذلك الأولى في 27 يونيو.
واعتقد بعض المساعدين أن مناظرة مبكرة ستخدم "بايدن" بشكل جيد، مقنعة الناخبين بأنه لا يوجد خيار آخر مناهض لـ"ترامب" في السباق، ولكن أيضًا تخفيف أثر أي أداء متوسط للرئيس، والصيغة - لا جمهور لتعزيز نكات "ترامب"، لا مرشحين من أحزاب ثالثة، مذيعون يمكنهم الوثوق بهم وزر كتم للميكروفونات - ستفضل، كما اعتقدوا، أسلوب "بايدن".
سافر "بايدن" إلى أوروبا مرتين، وإلى الساحل الغربي خلال فترة 14 يومًا قبل أن يأخذ بضعة أيام فقط للراحة في منزله الصيفي في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، وكان "بايدن" متعبًا ومرهقًا بحلول نهاية الرحلة، وفقًا لعدة أشخاص لاحظوه خلال هذه الفترة.
توجه هو ومساعدوه إلى كامب ديفيد لجلسات تحضير مركزة في 21 يونيو، حيث أمطروا "بايدن" بالتفاصيل، ثم تابعوا ذلك بمناظرات وهمية لمعظم الأيام السبعة.
في أستوديوهات "سي إن إن" في أتلانتا، تعثر "بايدن" في كلماته، وفقد تسلسل أفكاره، ولفت تسليمه ومظهره وصوته انتباه الصحفيين على الفور، الذين طلبوا تفسيرًا من مساعديه، وأخبر المسؤولون الصحفيين أثناء المناظرة ببعض المعلومات الجديدة: قالوا: "إن بايدن كان مريضًا بنزلة برد"، وتحسنت بحة صوت "بايدن" مع استمرار المناظرة، لكن إجاباته غير المترابطة فاجأت الناخبين والمانحين والمسؤولين الديمقراطيين. وصف أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين الأمر بأنه "كارثة".
كرر "ترامب"، البالغ من العمر 78 عامًا، سلسلة من الأكاذيب الصارخة المعروفة خلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، بما في ذلك ادعاءات بأنه فاز بالفعل في انتخابات 2020، وفشل "بايدن" في دحضها، تاركًا الجمل والأفكار غير مكتملة، ووجه ترامب انتقادًا لـ"بايدن" لكونه غير مترابط: "لا أعرف حقًا ما قاله في نهاية تلك الجملة. لا أعتقد أنه يعرف ما قاله".
قال "بايدن" في اليوم التالي للمناظرة: "أعلم أنني لست رجلاً شابًا، لأقول الواضح"، واعترف بأداء ضعيف، وقال في 2 يوليو: "كدت أنام على المسرح"، وبدأت الدعوات لتنحي "بايدن" في الساعات التي تلت المناظرة، ولم تبدأ مكالمات مساعدي "بايدن" إلى الديمقراطيين القلقين، الذين يواجهون حملات إعادة انتخاب، والذين رأوا مستقبلهم السياسي يومض أمام أعينهم إلا بعد أيام.
بدأ بعض المشرعين في الانشقاق، بدءًا من عضو مجلس النواب الأمريكي لويد دوجيت في 2 يوليو، ثم اكتسب زخمًا، وأخبر المانحون الغاضبون مساعدي "بايدن" أنهم سيحتاجون إلى رؤية تحول في أداء المرشح، وبدأ كبار الديمقراطيين وحلفاء "بايدن" أيضًا في التلميح إلى تغييرات في التذكرة.
فشل "بايدن" في إسكات جوقة المعارضة، وفي أول مقابلة رئيسية له بعد المناظرة، في 5 يوليو، قال "بايدن" لمذيع "أيه بي سي" نيوز جورج ستيفانوبولوس: "إن الرب القدير فقط يمكنه إخراجه من السباق"، والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبعض الديمقراطيين، قول "بايدن" إنه يمكنه قبول البقاء في السباق والخسارة أمام "ترامب" "طالما بذلت قصارى جهدي وقمت بعمل جيد كما أعرف أنني أستطيع".
وفي النهاية، دعا 36 مشرعًا ديمقراطيًا أمريكيًا ومستقل واحد يتحالف مع الديمقراطيين "بايدن" إلى التنحي عن التذكرة خلال الـ 24 يومًا التي تلت المناظرة.
حاول "بايدن" المضي قدمًا، أجرى مقابلات، وعقد مؤتمرًا صحفيًا، وألقى خطابات حازمة في الحملة الانتخابية وكذلك في قمة "الناتو" لحلفاء الولايات المتحدة، لكن الأحداث أثارت أحيانًا مخاوف أكثر مما هدأتها، وفي قمة "الناتو" خلال الأسبوع الثاني من يوليو، خلط بايدن بين أسماء نائبته هاريس ومنافسه الجمهوري ترامب، وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذين تتحارب بلداهما.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع "بايدن" خلف ديمقراطيين آخرين في العديد من الولايات والدوائر الرئيسية، التي يحتاج الديمقراطيون للفوز بها في نوفمبر، على الرغم من أن استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني استمرت في الإشارة إلى سباق متقارب، ولم يتزعزع "بايدن"، فلا يزال يعتقد أنه أفضل مرشح لمواجهة "ترامب"، وأنه يمكنه التعافي من هذه النكسة كما فعل مرات عديدة من قبل، وهو رأي عززته دائرة ضيقة من المساعدين.
تعرض "ترامب" لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابًا في بنسلفانيا، ومرت الرصاصة بأذنه، ولطخت وجهه بالدماء، وتم عرض صور الرئيس السابق وهو يرفع قبضته في تحدٍ على نطاق واسع، وتحدث الجمهوريون عن العناية الإلهية، متحدين حول مرشحهم، انتاب الديمقراطيين قلق من أن فرصهم قد تكون ملعونة، حيث رأوا فقط مسارًا أضيق لأي نصر في نوفمبر.
وبعد أيام، أصيب بايدن بـفيروس كورونا أثناء حملته في نيفادا، وخلال تعافيه في منزله في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، تُرك له الوقت، وحيدًا وفي عزلة، ليقرر ما إذا كان سينهي حملته؟ وكيف؟