كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ كروز

اختبرت كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز إستراتيجية أطلقتها في اتجاه البحر، وفق ما أوردته وكالة أنبائها الرسمية؛ مضيفة أن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.
وذكرت الوكالة أن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي؛ المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، وأصابت هدفها "بدقة".
وهذا الاختبار هو الأحدث في سلسلة تجارب استفزازية أدّت إلى تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وزادت المخاوف من أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ 2017.