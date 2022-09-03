بينها عملية هجومية أحبطتها "الشرعية".. الحوثيون يرتكبون 263 انتهاكاً للهدنة

وأفاد الجيش الوطني بأن الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.