بينها عملية هجومية أحبطتها "الشرعية".. الحوثيون يرتكبون 263 انتهاكاً للهدنة

تصدّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية لعملية هجومية ومحاولات تسلل، ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال 72 ساعة الماضية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجّة، والجوف، ومأرب.
وأفاد الجيش الوطني بأن الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.
وأوضح أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت لعملية هجومية شنّتها ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة، ومصحوبة بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.
وأضاف أن قواته أحبطت محاولتي تسلل في اتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وأخرى في اتجاه مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبيّن أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى عمليات حشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي ولوجستيات أخرى إلى مختلف الجبهات وبشكل غير مسبوق.
ولفت إلى نشاط غير مسبوق للميليشيا الحوثية في أعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، ونشر الطيران الاستطلاعي المسيّرة في مختلف الجبهات.