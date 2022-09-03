العالم

بينها عملية هجومية أحبطتها "الشرعية".. الحوثيون يرتكبون 263 انتهاكاً للهدنة

نشاط غير مسبوق للميليشيا في شق الطرقات وحفر الخنادق
متمردون ينتمون لمليشيا الحوثي
متمردون ينتمون لمليشيا الحوثي
سبق
سبق

تصدّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية لعملية هجومية ومحاولات تسلل، ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال 72 ساعة الماضية في جبهات محافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجّة، والجوف، ومأرب.

وأفاد الجيش الوطني بأن الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.

وأوضح أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت لعملية هجومية شنّتها ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة، ومصحوبة بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأضاف أن قواته أحبطت محاولتي تسلل في اتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وأخرى في اتجاه مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى عمليات حشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي ولوجستيات أخرى إلى مختلف الجبهات وبشكل غير مسبوق.

ولفت إلى نشاط غير مسبوق للميليشيا الحوثية في أعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، ونشر الطيران الاستطلاعي المسيّرة في مختلف الجبهات.

ميليشيا الحوثي الإرهابية
الجيش اليمني
اليمن
إيران
الجيش الوطني اليمني
مليشيا الحوثي الانقلابية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org