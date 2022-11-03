بين قصف وفشل إنزال.. أكبر محطة نووية في أوروبا تخرج عن العمل!

أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن توقف محطة زابوريجيا النووية بشكل كامل؛ إثر إصابتها بأضرار بسبب ما وصفته بـ"القصف الروسي".
وتقول كييف: إن روسيا كثفت في الأيام الأخيرة قصفها للمنطقة، بحسب "رويترز".
وكانت السلطات الموالية لموسكو في زابوريجيا، أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال للجيش الأوكراني لاستعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.
كذلك ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم"، اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي.
وقالت الشركة إن القصف الروسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.
وأضافت أن المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يومًا.