الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدلات الجوع في لبنان إذا وسعت إسرائيل الحرب

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يمكن لمعدلات الجوع الحاد أن ترتفع بسرعة كبيرة لأن الأمن الغذائي في لبنان كان هشاً حتى قبل أن تشن إسرائيل قصفها الجوي الكامل في منتصف سبتمبر. حيث أدت الأعمال العدائية المتزايدة مع حزب الله منذ 7 أكتوبر إلى تشريد 40% من المزارعين المحليين، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج المحلي وتعطيل تدفقات التجارة والوصول إلى الأسواق.