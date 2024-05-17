ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35303 شهداء

وكان الدفاع المدني في غزة، قد قال في وقتٍ سابقٍ، إن طواقمه تمكّنوا من انتشال جثامين 3 شهداء وعددٍ من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ- غرب مدينة غزة، فجر اليوم الجمعة.