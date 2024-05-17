ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35303 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 شهداء منذ السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 شهيداً و56 جريحاً، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة، أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.
ولفتت إلى أنه ما زال عددٌ من الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وكان الدفاع المدني في غزة، قد قال في وقتٍ سابقٍ، إن طواقمه تمكّنوا من انتشال جثامين 3 شهداء وعددٍ من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ- غرب مدينة غزة، فجر اليوم الجمعة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قد قالت في وقتٍ سابقٍ، إن 4 مواطنين استُشهدوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارةٍ شنهّا طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات- وسط قطاع غزة.
وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غاراتٍ على أنحاءٍ متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصفٍ مدفعي.