إبقاء حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق والحجز على ممتلكاته

في السياق نفسه، ذكر مصدر قضائي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام، أن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفقاً لـ"فرانس برس".