3 قتلى يرفعون حصيلة ضحايا الداخل الفلسطيني في 365 يومًا لـ102 وفاة

وأسفرت الجرائم مجتمعة عن مقتل 3 أشخاص في رهط وشفاعمرو وكفر كنا، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في كفر قرع وإكسال والطيبة، في حين أُصيب اثنان آخران أحدهما قاصر "16 عامًا"، بجروح متوسطة الخطورة، أحدهما في الطيرة "من جرّاء جريمة طعن"، وآخر أُصيب في الجريمة ذاتها التي ارتُكبت في كفر قرع.