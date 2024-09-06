"شغب معادٍ للمسلمين".. حكم بـ 9 سنوات ضد رجل أضرم ناراً بفندق لطالبي اللجوء ببريطانيا

وحكم القاضي جيريمي ريتشاردسون على بيرلي، الذي أقر بذنبه أيضاً في أعمال فوضى عنيفة وحيازة سلاح هجومي، في محكمة شيفيلد كراون وقال: إن أفعال بيرلي "موصومة بالعنصرية من البداية إلى النهاية".