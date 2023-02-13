"آركو" تدعو مجددًا لمساعدة ملايين المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

وأضافت، أن الزلزال خلّف آلاف الضحايا والجرحى؛ وأصبح الوضع الإنساني في سوريا وتركيا في غاية السوء، لافتة إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى إنهيار أكثر من أربعة آلاف مبنى، جراء الزلزال في سوريا وتركيا، وأصبح سكانها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.