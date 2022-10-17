بعد ضرب كييف.. واشنطن تهدد بعقوبات على أي جهة على علاقة بمسيرات إيران

وتفصيلاً، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين "أي جهة تتعامل مع إيران قد تكون على علاقة بالطائرات المسيّرة أو تطوير الصواريخ الباليستية أو تدفق الأسلحة من إيران إلى روسيا، يجب أن تكون حذرة جداً وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة.. لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة".