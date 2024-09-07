حذّر من كارثة بيئية.. "البنتاجون": "سونيون" لا تزال مشتعلة بعد استهدافها من الحوثيين

وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، في بيان السبت، من أن "هجمات الحوثيين المستمرة تهدّد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة "إكسون فالديز" عام 1989، والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.