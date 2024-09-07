حذّر من كارثة بيئية.. "البنتاجون": "سونيون" لا تزال مشتعلة بعد استهدافها من الحوثيين

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون" لا تزال مشتعلة بعد استهدافها من جانب الحوثيين.
وأبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع عن أن ناقلة النفط اليونانية "إم في سونيون"، التي تحمل مليون برميل من النفط، لا تزال مشتعلة في أعقاب هجوم شنّه الحوثيون في 21 أغسطس.
وأضافوا، وفق "سكاي نيوز عربية": أن الحرائق لم تصل بعد إلى مخازن النفط، فيما أفاد مسؤولون بحدوث تسريب للوقود أو زيت المحرك إلى الممرّ المائي المزدحم للسفينة.
يشار إلى أنه تم إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 فردًا بعد الهجوم، لكن محاولات إنقاذ الناقلة باءت بالفشل حتى الآن.
وحذّر المسؤولون في البنتاغون من احتمال وقوع كارثة بيئية؛ حيث كانت الناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام.
وتؤكد الصور الجديدة والتقارير أن التهديد البيئي لا يزال قائمًا، وتسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يشكلها النزاع في المنطقة على الملاحة البحرية والبيئة.
وكانت 3 مقذوفات أصابت يوم الأربعاء الماضي ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك؛ حسب وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية.
وقال الحوثيون المدعومون من إيران: إنهم استهدفوا السفينة بمسيّرات وصواريخ.
وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، في بيان السبت، من أن "هجمات الحوثيين المستمرة تهدّد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة "إكسون فالديز" عام 1989، والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.