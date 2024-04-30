محامون أميركيون ودوليون يدعون "بايدن" لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

ولا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، إذ وقّع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميًا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأميركية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.