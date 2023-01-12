تونس.. أحكام بالسجن على 9 نساء خططن لاغتيال وزير الداخلية

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عامًا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً لـ"فرانس برس".