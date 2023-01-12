تونس.. أحكام بالسجن على 9 نساء خططن لاغتيال وزير الداخلية

أصدر القضاء التونسي، اليوم (الخميس)، أحكاماً بالسجن حتى 25 عامًا بحق تسع نساء ملاحقات منذ العام 2016، بتهمة تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عامًا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وحكمت الدائرة على سبع متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عامًا، فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.
وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016، عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.