عقب إعصار "رافاييل".. توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

أفاد مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة، يوم السبت، بتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار رافاييل.