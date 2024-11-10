عقب إعصار "رافاييل".. توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

أفاد مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة، يوم السبت، بتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار رافاييل.
وضرب الإعصارُ رافاييل خليج المكسيك، الأربعاء، وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج؛ مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.
وأضاف المكتب وفق "سكاي نيوز عربية" أن 490241 برميلًا من النفط و313 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي تَوَقف إنتاجها يوم السبت.
ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و2% من إنتاج الغاز الطبيعي.
وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371، إلى جانب تحريك سبع سفن للحفر بعيدًا عن مسار الإعصار.