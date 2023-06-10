إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار جماعي بـ"سان فرانسيسكو"

خلّف إطلاقُ نار جماعي في مقاطعة ميشن بسان فرانسيسكو، ليل الجمعة؛ مجموعةً من الإضابات، لكن السلطات نفت سقوط قتلى.
وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو: "نستطيع أن نؤكّد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار، يتوقّع أن ينجو الجميع من إصاباتهم".
وأضافت الشرطة، وفق أسوشيتد برس: أنه لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار "يبدو موجهًا ومعزولًا".
ونشرت إدارةُ الطوارئ بالمدينة تغريدةً في وقت سابق، تطالب فيها السكّان بتجنُّب منطقة شارع 24، وشارع تريت أفينيو.
وأوضحت الشرطة أن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير من التاسعة مساء؛ حسبما ذكرت قناة "كي بي أي إكس".
وتم نقل المصابين للمستشفى، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور.