"الفوضى صديقتنا".. كيف يخطط "ترامب" للمستقبل الغامض لـ"بايدن"؟

على مدار جزء كبير من العام الماضي، كان دونالد ترامب وحلفاؤه يتكهنون بأن الرئيس جو بايدن لن ينتهي به الأمر كمرشح رئاسي ديمقراطي - مما يشير دون دليل إلى أنه سيستقيل قبل المؤتمر ويحل محله مرشح آخر، والآن، مع مواجهة "بايدن" لمستقبل سياسي غير مؤكد بشكل متزايد، وسط تداعيات أدائه الضعيف في المناظرة، يحاول الجمهوريون تحديد ما قد يعنيه تخلي الرئيس الديمقراطي الحالي عن حملة "ترامب" ويعتقد بعض الجمهوريين أن الطريق إلى العودة إلى البيت الأبيض سيكون أسهل على الأرجح مع وجود "بايدن" على رأس القائمة.
استمتع "ترامب" وحلفاؤه بالضوء المسلط على "بايدن" هذا الأسبوع، حيث اتخذ الرئيس السابق القرار النادر بالبقاء بعيدًا في ناديه في نيو جيرسي والسماح لـ"بايدن" بأن يكون محور الاهتمام، وليس لدى "ترامب" أي فعاليّات عامة في جدوله، وأدهشت حملته بعض المساعدين والمستشارين عندما أخبرتهم بالاستمتاع بعطلة يوم الاستقلال.
وقال شخص مقرب من "ترامب": "الفوضى صديقتنا"، وفي الوقت نفسه، كان مستشارو الحملة والحلفاء الرئيسيون يتصلون بالصحفيين والديمقراطيين الودودين، بحثًا عن أي أدلة على ما قد يحدث بعد ذلك إذا تخلى "بايدن" في النهاية عن ترشيحه.
وحتى الآن، تجاهلت الحملة وحلفاؤها إلى حد كبير نائب الرئيس كامالا هاريس في شن هجماتهم على إدارة "بايدن"، ولكن هناك علامات على أن هذا الموقف يتغير، فأمس أطلقت لجنة العمل السياسي المرتبطة بـ"ترامب" أولى هجماتها على "هاريس" من خلال مهاجمة إشرافها على سياسات "بايدن" الحدودية في بريد إلكتروني، وتساءلت عما إذا كانت "الأفضل لديهم؟".
وتصر حملة "ترامب" على أنه لن يتغير شيء في حساباتها، سواء كان "بايدن" على رأس القائمة الديمقراطية أم لا، وحتى إذا لم يكن "بايدن" هو المرشح الديمقراطي، تعتقد حملة "ترامب" أن القضايا التي ستحدد الانتخابات ستظل هي نفسها، وكما قال أحد خبراء استطلاعات الرأي الجمهوريين، فإن "ترامب": "يفضل التعامل مع الشيطان الذي يعرفه بدلاً من الشيطان الذي لا يعرفه".
وأخبر مستشارو "ترامب" شبكة "سي إن إن" أنه خلف الكواليس، كان لدى اللجنة الوطنية الجمهورية بالفعل "كتب متداولة" لأبحاث المعارضة حول الديمقراطيين البارزين الذين يمكن أن يخلفوا "بايدن" في عام 2028، بما في ذلك حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر، والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، من بين آخرين.
وطرح بعض الجمهوريين علنًا، إن لم يكن توقعوا، انسحاب "بايدن" من السباق حيث أصبح التدهور البدني للرئيس واضحًا بشكل متزايد، خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، ركز حاكم فلوريدا رون دي سانتيس وحاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي على هذه النقطة في حملاتهما، بحجة أن الديمقراطيين سيحلون محل "بايدن"، وأن الجمهوريين لا يمكنهم المخاطرة بترشيح "ترامب" ضد منافس أكثر شبابًا وحيوية.
ويهرع فريق "ترامب" للاستعداد لأي نتيجة، بما في ذلك ما إذا كان بحاجة إلى شن حملة جديدة تركز على خصم مختلف، ويخطط الجمهوريون الآن لكيفية مهاجمة "هاريس"، مع تركيز المناقشات الأولية على تصريحاتها السابقة، التي تدافع عن لياقة "بايدن" للخدمة.
ولا يزال معظم الأشخاص المقربين من "ترامب" يعتقدون أن التغيير غير مرجح، مشيرين إلى انخفاض نسبي في شهرة بدائل "بايدن" المحتملة والتحديات القانونية لنقل صندوق حملة الرئيس إلى مرشح جديد، ولا يزال "بايدن" أيضًا يؤكد أنه لن يذهب إلى أي مكان، وفي مكالمة حملة تحدٍ أمس، قال للموظفين: "لا أحد يدفعني للخروج لن أرحل".