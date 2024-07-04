"الفوضى صديقتنا".. كيف يخطط "ترامب" للمستقبل الغامض لـ"بايدن"؟

على مدار جزء كبير من العام الماضي، كان دونالد ترامب وحلفاؤه يتكهنون بأن الرئيس جو بايدن لن ينتهي به الأمر كمرشح رئاسي ديمقراطي - مما يشير دون دليل إلى أنه سيستقيل قبل المؤتمر ويحل محله مرشح آخر، والآن، مع مواجهة "بايدن" لمستقبل سياسي غير مؤكد بشكل متزايد، وسط تداعيات أدائه الضعيف في المناظرة، يحاول الجمهوريون تحديد ما قد يعنيه تخلي الرئيس الديمقراطي الحالي عن حملة "ترامب" ويعتقد بعض الجمهوريين أن الطريق إلى العودة إلى البيت الأبيض سيكون أسهل على الأرجح مع وجود "بايدن" على رأس القائمة.