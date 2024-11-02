إدانة نقابة الصحفيين.. استشهاد 183 صحفيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل دانت نقابةُ الصحفيين الفلسطينيين بشدّة استمرارَ جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية وفق تعريفات القانون الدولي، مشيرةً إلى أن الصحفي الفلسطيني يدفع حياته ثمنًا لنقل الحقيقة، وكشف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.