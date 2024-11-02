إدانة نقابة الصحفيين.. استشهاد 183 صحفيًّا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 183، كان آخرهم الصحفي الذي استشهد اليوم في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وفي سياق متصل دانت نقابةُ الصحفيين الفلسطينيين بشدّة استمرارَ جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن ما يجري هو جريمة إبادة جماعية وفق تعريفات القانون الدولي، مشيرةً إلى أن الصحفي الفلسطيني يدفع حياته ثمنًا لنقل الحقيقة، وكشف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وطالبت النقابةُ المجتمعَ الدولي، وخاصةً المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان وقف الاعتداءات عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية.