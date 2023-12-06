في ضواحي موسكو.. كييف تتبنَّى عملية اغتيال سياسي أوكراني مؤيد لروسيا

ونادرًا ما كانت كييف تعلن وقوفها وراء عمليات قتل شخصيات مؤيدة لموسكو، سواء داخل روسيا أو في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية، لكنها أعلنت مؤخرًا مسؤوليتها عن بعض الهجمات، وهددت علنًا بمطاردة "متعاونين" و"خونة" آخرين.