"نتنياهو": حماس قدمت "مطالب لن نقبل بها" بشأن إطلاق الأسرى في القطاع

وقال القيادي في حماس "المقترح يتضمن مطالب الجانب الإسرائيلي، وتجاهل مطالبنا، وترك المطالب المتعلقة بنا للنتائج التي ستفضي لها المفاوضات، ولم يتضمن وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة، وهي المطالب التي تحدثنا عنها منذ البداية للدخول في أي اتفاق أو صفقة تبادل".