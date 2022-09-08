7 قتلى و15 جريحًا في غارات روسية على شمال سوريا

قُتِل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم "الخميس" جراء ضربات روسية استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الغارات استهدفت منزلًا ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي؛ ما أوقع سبعة قتلى؛ أربعة منهم مدنيون، بينما لم تعرف هويات الثلاثة الآخرين.
وأضاف أن الضربات أدت إلى إصابة 15 آخرين بجروح.
من جهته ذكر مصور "فرانس برس" أن سحابة ضخمة من الدخان أعقبت إحدى الضربات، كما شاهد سيارات إسعاف تعمل على نقل الضحايا من الموقع المستهدف في اتجاه مدينة إدلب.