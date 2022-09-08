7 قتلى و15 جريحًا في غارات روسية على شمال سوريا

من جهته ذكر مصور "فرانس برس" أن سحابة ضخمة من الدخان أعقبت إحدى الضربات، كما شاهد سيارات إسعاف تعمل على نقل الضحايا من الموقع المستهدف في اتجاه مدينة إدلب.