المفوض الأممي للسودان: "الدعم السريع" قتل مئات المدنيين في هجمات عرقية بدارفور

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم "الثلاثاء": "إن هجمات ذات دوافع عرقية ارتكبتها قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها، أدت إلى سقوط المئات في ولاية غرب دارفور".
وأوضح "تورك" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور؛ أدّت إلى مقتل مئات المدنيين غير العرب، معظمهم من قبيلة المساليت؛ وفقًا لـ"رويترز".
ولفت إلى أن مثل هذه التطورات تعكس صدى ماض مروع يجب ألا يتكرّر.
وفرضت وزارةُ الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، عقوباتٍ على الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع في السودان؛ لمساهمته في قيادة القوات التي وصفتها بأنها "كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحقّ المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".