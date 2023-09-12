المفوض الأممي للسودان: "الدعم السريع" قتل مئات المدنيين في هجمات عرقية بدارفور

وأوضح "تورك" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الهجمات ذات الدوافع العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور؛ أدّت إلى مقتل مئات المدنيين غير العرب، معظمهم من قبيلة المساليت؛ وفقًا لـ"رويترز".