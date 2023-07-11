"ترامب" يعلن معارضته لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.. وينتقد "بايدن"

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.