إسرائيل تجدد غاراتها العنيفة على الضاحية.. وحزب الله يستهدف حيفا بالصواريخ

جددت إسرائيل ثانية مساء الأحد قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في برج البراجنة والحدث وسان تيريز، وذلك بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تحذيرًا جديدًا بالإخلاء إلى سكان منطقتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، مع استمرار قصفه لمواقع أخرى للحزب.