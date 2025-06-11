ترامب: مصمم على منع طهران من امتلاك "النووي" وثقتي تتراجع في التوصل لاتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال مصممًا على منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، في تصريح يعكس تمسكه بسياسة الضغط القصوى التي يتبعها تجاه طهران.
وفي تصريح عاجل نقلته " وكالات الأنباء"، قال ترامب إن ثقته تتراجع بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، ما يعكس تشاؤماً متزايداً بشأن المسار الدبلوماسي الحالي.
ويرى مراقبون أن موقف ترامب يعكس نهجاً أكثر تشدداً مقارنة بالإدارات الأخرى، ويؤكد رغبته في إبقاء هذا الملف ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
ويُعد البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الدولية، إذ تخشى عدة أطراف من تحوله إلى تهديد فعلي في حال انهيار الاتفاقات السابقة وعدم التوصل إلى تسوية جديدة.