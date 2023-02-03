راقب قاعدة جوية أمريكية.. كل ما تريد معرفته عن بالون التجسس الصيني

مع ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البالون لا يشكل تهديداً عسكرياً أو جسدياً، وأضاف أن له قيمة محدودة في جمع المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤول دفاعي آخر، إن "البنتاجون" لا يعتقد أن البالون أضاف قيمة كبيرة على ما يمكن أن تلتقطه الصين من خلال صور الأقمار الاصطناعية.