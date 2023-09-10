"قمة العشرين".. لماذا بدا رئيس الاتحاد الأفريقي "على وشك البكاء"؟

لم يتوقّع رئيسُ الاتحاد الأفريقي، رئيس دولة جزر القمر، غزالي عثمان؛ حصولَ الاتحاد الأفريقي بسهولة على العضوية الدائمة لمجموعة العشرين، والانضمام رسميًّا إلى التكتل العالمي؛ الأمر الذي كاد أن يدفعه إلى البكاء!
وقال "عثماني" عن حصول الاتحاد الأفريقي على العضوية: "كنت على وشك البكاء؛ لقد كان الأمر عاطفيًّا بشكل كبير بالنسبة لي؛ لأنه في الواقع اعتقدنا أنه سيكون هناك نقاش ومن ثم سيُتّخذ قرار، ولكن في بداية القمة أُعلن أننا عضو"؛ وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء آسيا الدولية.
وأظهرت الصورُ ومقاطعُ الفيديو عناقًا حارًّا بين رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد إعلانه في كلمته الافتتاحية لإطلاق القمة انضمام الاتحاد لعضوية المجموعة بشكل دائم، ومطالبته "غزالي" بأخذ مقعده إلى جوار قادة المجموعة الدائمين.
وبات الاتحاد الأفريقي عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين، وذلك في أول توسع للتكتل منذ إنشائه عام 1999 لمواجهة سلسلة من الأزمات المالية.