"قمة العشرين".. لماذا بدا رئيس الاتحاد الأفريقي "على وشك البكاء"؟

وقال "عثماني" عن حصول الاتحاد الأفريقي على العضوية: "كنت على وشك البكاء؛ لقد كان الأمر عاطفيًّا بشكل كبير بالنسبة لي؛ لأنه في الواقع اعتقدنا أنه سيكون هناك نقاش ومن ثم سيُتّخذ قرار، ولكن في بداية القمة أُعلن أننا عضو"؛ وفقًا لما نقلته عنه وكالة أنباء آسيا الدولية.