المستشار الألماني يدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لزيادة نفوذه عالمياً

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (السبت)، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي؛ لزيادة نفوذه في الشؤون العالمية.
وقال "شولتز" خلال تجمع للديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين: "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم.. إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل".
وأضاف: "إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي، استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعاً"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأدرج "شولتز" توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول البلقان ودولاً أخرى، بنداً رئيسياً في سياسته الخارجية منذ تولي منصبه.
ويضم الاتحاد الأوروبي حالياً 27 عضواً.