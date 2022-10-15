المستشار الألماني يدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لزيادة نفوذه عالمياً

وقال "شولتز" خلال تجمع للديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين: "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم.. إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل".