أطباء بلا حدود: واحد من كل 5 أطفال في غزة يعاني سوء تغذية

وأوضحت المنظمة، في تصريح خاص اليوم، أن أكثر من نصف المصابين بسوء التغذية الذين يتلقون العلاج هم من النساء الحوامل والمرضعات، محذّرة من أن نقص الغذاء بلغ مستويات حرجة جعلت بعض المستشفيات غير قادرة على توفير الطعام للمرضى، في حين يبقى الطاقم الطبي أحيانًا دون طعام لأيام.