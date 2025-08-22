أطباء بلا حدود: واحد من كل 5 أطفال في غزة يعاني سوء تغذية

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن تصاعد حاد في حالات سوء التغذية بين المرضى في قطاع غزة، منذ شهر يونيو الماضي، مؤكدة أن واحدًا من كل خمسة أطفال يعاني من سوء تغذية حاد أو متوسط في العيادات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.
وأوضحت المنظمة، في تصريح خاص اليوم، أن أكثر من نصف المصابين بسوء التغذية الذين يتلقون العلاج هم من النساء الحوامل والمرضعات، محذّرة من أن نقص الغذاء بلغ مستويات حرجة جعلت بعض المستشفيات غير قادرة على توفير الطعام للمرضى، في حين يبقى الطاقم الطبي أحيانًا دون طعام لأيام.
وأضافت أن سوء التغذية يؤثّر سلبًا على تعافي المصابين من الجروح والإصابات، إذ يحصل كثير منهم على سعرات حرارية أقل بكثير من احتياجاتهم، ما يسبب مضاعفات صحية خطيرة تشمل العدوى، وتأخر التئام الجروح، بل والبتر في بعض الحالات.
واختتمت المنظمة بالتحذير من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الغذاء كسلاح في الحرب، مما أدى إلى تفشي المجاعة وزيادة المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.