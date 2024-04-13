الصحة العالمية تؤكد أن الأزمة السودانية خلفت تكلفة بشرية هائلة

من جهته أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "كريستيان ليندماير أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، منبهًا من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها؛ حيث أصاب الدمارُ المرافقَ الصحية، إضافةً إلى معاناتها من النقص الحادّ في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.