سلطات كورسك تعترف: 28 بلدة تحت السيطرة الأوكرانية والأوضاع تتدهور

كشف القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف أن الوضع في المقاطعة التي تتعرض لهجوم أوكراني يبقى صعبًا، وأن العدو يسيطر على 28 بلدة وقرية في المناطق الحدودية.
وفي هذا الإطار، قال سميرنوف في تقرير قدّمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع اليوم الاثنين: "توجد في هذه المنطقة (التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية) 28 بلدة وقرية، أي حوالي ألفي شخص، ولا نعرف مصيرهم"، مضيفًا أن عمق اختراق العدو لأراضي كورسك يبلغ 12 كيلومترًا والعرض 40 كيلومترًا، وأنه لا يوجد خط تماسّ واضح، مما يُعقّد مهمة تحديد مواقع القوات الأوكرانية.
وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" فقد ذكر أنه توجد في المنطقة مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية تحمل وثائق روسية، مؤكدًا أن السلطات تعزز حراسة الجسور وطرق السكك الحديدية، كما يتم حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومترًا، وبناء 90 نقطة محصنة.
إلى ذلك وفي سياق متصل أكد أليكسي سميرنوف أن القصف الأوكراني للمنطقة أدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة 121 آخرين، بينهم عشرة أطفال، مضيفًا أن هناك ما يكفي من مخزون الأدوية ودماء المتبرعين، وأنه قد وصل إلى المنطقة أكثر من 400 طبيب إضافي، وأن 121 ألف شخص قد غادروا المناطق الحدودية للمقاطعة إلى مناطق أكثر أمنًا، بينما يجري العمل على إجلاء نحو 59 ألفًا آخرين.
بدوره، أفاد حاكم منطقة بيلغورود المجاورة فياتشيسلاف غلادكوف بتضرر أكثر من 30 ألف منزل وشقة في المقاطعة جراء القصف الأوكراني خلال العامين الماضيين في وقت قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن الوضع في المقاطعة لا يتطلب إجلاء سكان، لكنه تم إعداد مراكز إيواء مؤقتة لاستخدامها في حالة الضرورة.
يُذكر أن القوات الروسية تواصل التصدي للهجوم الذي شنّه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في كورسك وبيلغورود وبريانسك روسية؛ بسبب زيادة مستوى التهديدات الأوكرانية.