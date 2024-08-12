سلطات كورسك تعترف: 28 بلدة تحت السيطرة الأوكرانية والأوضاع تتدهور

إلى ذلك وفي سياق متصل أكد أليكسي سميرنوف أن القصف الأوكراني للمنطقة أدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة 121 آخرين، بينهم عشرة أطفال، مضيفًا أن هناك ما يكفي من مخزون الأدوية ودماء المتبرعين، وأنه قد وصل إلى المنطقة أكثر من 400 طبيب إضافي، وأن 121 ألف شخص قد غادروا المناطق الحدودية للمقاطعة إلى مناطق أكثر أمنًا، بينما يجري العمل على إجلاء نحو 59 ألفًا آخرين.