عدّته امتدادًا للإرهاب المنظم.. "التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء على "الأونروا" بالقدس المحتلة

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءَ الهمجيَّ الذي قام به مجموعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد مقرّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القُدس المحتلّة، وعدّت ذلك امتدادًا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت المنظمة أن هذا الاعتداء الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض دور وكالة الأونروا وتشويهها وتجفيف مصادر تمويلها، وتدمير أكثر من 160 من المرافق التابعة لها، وقتل حوالي 188 من موظفيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحمّلت المنظمةُ إسرائيلَ قوة الاحتلال، المسؤوليَّةَ الكاملة عن استمرار هذه الجرائم التي تُرتَكب بحقِّ الشعب الفلسطيني وأجهزة الأمم المتحدة، وكذلك العاملون في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية.
وطالبت المجتمعَ الدَّوليَّ، وخصوصًا مجلس الأمن الدَّوليَّ، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.