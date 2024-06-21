عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم نازحين في رفح

وقال الدفاع المدني في القطاع إن 5 أشخاص، منهم 4 عمال من بلدية مدينة غزة، قُتلوا في ضربة جوية شنتها إسرائيل في وقت سابق من الجمعة على منشأة تابعة للبلدية، وأضاف بأن فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض عن ضحايا آخرين مفقودين.