الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز المسال

وأوضحت الرئاسة الدنماركية أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد أن تخلّت الدولة العضو الأخيرة عن تحفظها، وقالت: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا بالتخلي عن التحفظ، وبدأنا إجراءات الموافقة الكتابية من المجلس، وفي حال عدم وجود اعتراضات، سيتم اعتماد الحزمة صباح الخميس".