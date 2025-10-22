الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز المسال

أعلنت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، موافقة دول الاتحاد على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية بسبب استمرار الحربعلى أوكرانيا.
وتتضمن الحزمة الجديدة حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى جانب قيود إضافية على سفر الدبلوماسيين الروس، وإدراج 117 سفينة جديدة من "أسطول الظل" الروسي –معظمها ناقلات نفط– ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 558 سفينة.
وأوضحت الرئاسة الدنماركية أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد أن تخلّت الدولة العضو الأخيرة عن تحفظها، وقالت: "يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا بالتخلي عن التحفظ، وبدأنا إجراءات الموافقة الكتابية من المجلس، وفي حال عدم وجود اعتراضات، سيتم اعتماد الحزمة صباح الخميس".
وكانت سلوفاكيا آخر دولة متحفظة على القرار، قبل أن تحصل على ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن تأثير العقوبات على أسعار الطاقة، ومواءمتها مع أهداف المناخ واحتياجات الصناعات الثقيلة.
وأكد دبلوماسي سلوفاكي أن مطالب بلاده أُخذت في الاعتبار، من خلال إدراج بنود جديدة في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي.